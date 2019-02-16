Emet'te madde bağımlılığı ile mücadele programı

Kütahya'nın Emet İlçesinde Emet Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Emet Hayat Boyu Akranlık Projesi” kapsamında madde bağımlılığı ile mücadele programı düzenlendi.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Milli Eğitim Şube Müdürleri Meriç Özdemirel, Mustafa Tanrıver, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmeni Nurşah Altay, yaptığı açılış konuşmasında, ''Bilindiği gibi ülkemizde ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşı gittikçe düşmektedir. Sayın Kaymakamımızın büyük destekleriyle projemizin ortaya çıkma sürecinde rehber öğretmenler ve okul temsilcileri ile toplantılar yapılmış olup; madde, sosyal medya ve bilişim unsurlarının kötüye kullanımı konularını ele alan anket oluşturulup, ilçemiz lise ve ortaokul öğrencilerine uygulanmıştır. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından ilçemiz lise ve ortaokul kademesindeki her okuldan 11. ve 7. Sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 10'ar akran yardımcısı seçilmiştir. Akran yardımcılarına rehber öğretmenler tarafından; sağlıklı yaşam, sigara, teknoloji, alkol, kumar ve madde bağımlılığı ilgili eğitimler verilmiştir. Bugün akran yardımcısı öğrencilerimizin bağımlılıkla ilgili aldıkları eğitim sonrasında hazırlamış oldukları çalışmalarını sunmaları için burada toplanmış bulunmaktayız., ''dedi.

Daha sonra Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Nagehan Altınsoy ve Zülal Ataman, madde bağımlılığı, Cevizdere Şehitleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden İlker Akyol ve Ayşe Sezgin, alkol bağımlılığı, Ashaboğlu Ortaokulu öğrencilerinden Şevval Uysal ve Elif Kaçar teknoloji bağımlılığı, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Emirhan Özkan ve Emine Duman, sigara bağımlılığı, Emet Mesleki Teknik ve Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşenur Yavuz ve Ceren Şen kumar bağımlılığı, Gazi Emet Ortaokulu öğrencilerinden Aslıhan Kölef ve Emir Bütüner, sağlıklı yaşam ile ilgili sunumlarını yaptılar.

Kaymakamlık olarak öncelikli hedefin, çocuklarımızı, gençlerimizi içki, sigara, uyuşturucu, kumar başta olmak üzere, her türlü kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak, korumak olduğunu belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Görevimiz çocuklarımızı devletimize ve milletimize faydalı, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle, sportif faaliyetlere, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz ve her türlü imkânı seferber ediyoruz. Bu çalışmaların organizasyonunda, yerine getirilmesinde ve oldukça yararlı olacağını gözlemlediğim bu programın gerçekleşmesinde görev alan, idareci, öğretmen ve öğrencilerimize, emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sorumluluk yüklenerek, önemli bir görevi başarıyla yerine getiriyorlar. Proje, sonlandırılan bir çalışmadır. Madde bağımlılığı ile olan mücadelemiz “ Emet Hayat Boyu Akranlık Projesi ” kapsamında, hayat boyu devam edecektir'' diye konuştu.