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Emet'te mahalle yollarına asfalt çalışması

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Cumhuriyet mahallesi Okullar Caddesi mevkiinde, Karayolları ekipleri ve Emet Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Cumhuriyet mahallesi Okullar Caddesi mevkiinde, Karayolları ekipleri ve Emet Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Karayolları ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan, ''Mahallemizdeki sıcak asfalt çalışmaları kış ayları başlamadan bitirildi. Mahalle halkımız çamurdan kurtuldu ve çocuklarımız rahat bir şekilde okula gidip gelecekler. Özellikle kış aylarında araçlar için de sıkıntı olan bu yolun asfalt yapılamasında emeği geçen herkese, mahalle halkım adına şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

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