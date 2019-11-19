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Emet'te merkez ve köyler kitap okuyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri mesleki uygulama programı kapsamında ilçeye bağlı Yarış köyünde bayanlara yönelik uygulama programı gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri mesleki uygulama programı kapsamında ilçeye bağlı Yarış köyünde bayanlara yönelik uygulama programı gerçekleştirdi.


Yarış köyü ilkokulunu ziyaret eden Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri, ilkokul öğrencilerine okuma seti ve boyama kitabı hediye ettiler. Birlikte Emet Kaymakamlığı tarafından başlatılan "2023,e 2023 sayfa kitap aç" kitap okuma projesi kampanyasına destek verdiler.

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