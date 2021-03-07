Emet'te mesire alanı çalışmaları başladı

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından Dere Mahallesi Yağcık köprüsü mevkiinde yapılacak olan mesire alanı için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''DSİ tarafından havza genişletme çalışmaları devam eden alanda belediyemiz tarafından mesire alanı düzenleme çalışmaları yapılacak. Bugün DSi İşletme ve Bakım Başmühendislerinden Metin Erkul ile çalışmaları yerinde inceledik. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.