İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'te mesire alanı çalışmaları

Emet Belediyesi tarafından, Emet Çayı Yağcık köprüsü çevresinde yapılacak olan mesire alanı için çalışmalarının başlayacağı bildirildi.


DSİ Kütahya İl Müdürlüğü ekipleri, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Belediye fen işleri ekipleri ile düzenleme yapılacak alanda çalışmaları yerinde değerlendirdi.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, ''DSİ tarafından su havzasını genişletme çalışmalarına destek verilecek. Çalışmalar kapsamında Emet belediyesi olarak, bu alanı mesire yeri olarak düzenleyip halkımızın kullanımına sunacağız'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.