Emet'te “Milli Mücadele ve Gazi Emet Fotoğrafları" sergisi

3 Eylül Gazi Emet'in Kurtuluşu Bor Termal Turizm Festivali çerçevesinde “Milli Mücadele ve Gazi Emet” isimli fotoğraf sergisi açıldı

Emet Belediyesi Sponsorluğunda Kütahya Evliya Çelebi fotoğraf Derneği, Kütahya Kültür ve Sanat Evi (KÜSAD) ve Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneğince çekim ve organizasyonları yapılan fotoğraf sergisi Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, dernek başkanları birlikte gerçekleştirdi. Sergide Emet'in tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel zenginliklerinin fotoğraflandığı eserlerin yansıra, sanatsal resimlerde bulunuyor.

3 gün sürecek sergide 42 fotoğraf, 23 resim sergileniyor.