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Emet'te ''Neyi neden okumalı'' projesi

Kütahya’nın Emet ilçesinde öğrencilerde okuma alışkanlığını arttırmak için ’’Neyi neden okumalı’’ isimli proje başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde öğrencilerde okuma alışkanlığını arttırmak için ''Neyi neden okumalı'' isimli proje başlatıldığı bildirildi.


Emet Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap okuma projesi başlatılmış olup projeye katılan öğrencilerden başarılı olanlar ödüllendirilecektir. Projeye tüm öğrencilerimizin katılmasını sağlamak hedefimizdir. Amacımız öğrencilerimizin hangi kitabı ne amaçla okumak istediklerini öğrenmektir'' ifadeleri kullanıldı.

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