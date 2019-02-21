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Emet'te öğretmenlere ''Robotik ve kodlama eğitimi''

Kütahya’nın Emet ilçesinde öğretmen evinde verilecek olan robotik ve kodlama eğitiminin açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde öğretmen evinde verilecek olan robotik ve kodlama eğitiminin açılışı gerçekleştirildi.


Açılışa Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık katıldı.


Daha önce Emet Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Biriminin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde hazırladığı Emet'te Kodlama ve Robotik Eğitimi Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmış ve bütçe tahsis edilmişti. 2018 yılı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi kapsamında Emet Öğretmenevinde başlayan Robotik ve Kodlama Eğitimi, Bilişim Firması Eğitmenleri Sedat Akkuş ve Taha Aydoğmuş tarafından verilecek. 10 gün sürecek olan eğitim, 60 saat üzerinden gerçekleşecek. Eğitime bazı idarecilerin de dahil olduğu, 20 öğretmen katılacağı açıklandı.


Bugün açılışını yaptığımız Robotik ve Kodlama eğitimi, 4. Endüstri Devrimini gerçekleştiren günümüz dünyasında eğitim müfredatlarına girmeye başlamıştır. Teknoloji ve üretim dünyasındaki gelişmelere yönelik eğitim sistemlerinin belirlenmesi oldukça kritik önem arz etmektedir. Planlarımız arasında tüm okullarımıza teknoloji tasarım atölyeleri kazandırmak yer almaktadır'' ifadelerini kullandı.

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