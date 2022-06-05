İhlas Haber Ajansı

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Emet'te orman yangını, 3,5 dekar alan zarar gördü

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Gürpınar köyü Alabayır mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 3,5 dekar kadar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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