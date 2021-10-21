Emet'te ortaokullara 570 kitap

Merkez ortaokulların da gerçekleştirilen kitap dağıtım programına katılan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Tügva'nın kitap bağış kampanyasını desteklediklerini ifade etti.

Başkan Doğan,” Sürekli okuyan kendini geliştiren ve ülkesinin gelişimi için çalışan genç nesillerimizin oluşumuna katkı vermenin önemine inanıyoruz. Bizlerde Emet Belediyesi olarak tüm ortaokul ve liselerimize Dr. Fazıl Doğan'ın Milli Mücadelede Emet ilçemizde yaşananları anıtlaştırdığı kitabını dağıtmıştık. Tügva'ya bu anlamlı kampanya için teşekkür ediyorum “dedi.

Gençlere inançlarının tam olduğunu söyleyen Tügva Emet Temsilcisi Mustafa Şener,” Okuma bilincinin yerleşmesinde, kelime dağarcığının arttırılmasında, özgüvenin perçinlenmesinde ve bakış açılarının çoğaltılmasında kitap okumanın büyük bir katkı payı olduğu aşikardır. Vakfımız bünyesinde yapılan “Kitap Kurdu” projesiyle ilçemiz merkez ortaokulları ve köy ortaokullarının kütüphanelerine toplamda 570 kitap kazandırıldı. Biz durmadan sizler için heyecanla koşturuyoruz ve yılmadan çalışıyoruz. Sevgili gençler, sizler de en az biz kadar çalışın ve vatanımızı ileri taşıyın bu konuda bizim sizlere inancımız tam. Haydi, bakalım gençler okuyalım ve arşa yükselelim, gelecek sizin kalplerinizde, beyinlerinizde eğitim ve öğretim ile inşa edilecek. Bizlere verdikleri destek ve katkılarından dolayı Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'a ve Emet İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Şen'e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.