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Emet'te polis ve jandarma ekiplerinden denetim

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.



Türkiye'de saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Emet'te de denetimler ilk dakikalarda başladı. Yasak kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürmeye başladı. Şehir merkezinde oluşturulan denetim noktalarında trafik ve asayiş polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate almayan sürücü ve yayalara cezai işlem uygulanmaya başladı. Denetimleri ilçe merkezinde polis ekipleri yaparken ilçe çıkışları ve köylerde jandarma ekipleri aralıksız olarak sürdürüyor.

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