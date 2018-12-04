Emet'te rekor başvuru

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 Aralıkta müracaatların sona erdiği AK Parti İl Genel Meclisi üyeliği aday adaylığına 11 kişinin başvurduğu bildirildi.

Emet ilçesinin 2 kişi ile temsil edileceği İl Genel Meclisi temsil yetkisi için “Fatih Özata, Ömer Atasoy, Ali Mor, Mehmet Ali Yerem, Av. Mehmet Yağcıklı, Av.Hakan Uslu, İbrahim Atilla, Mehmet Taşkıran, İsmail Hakkı Kurt, Ali Er ve Süleyman Ciner” aday adayı oldu.

Partilerine gösterilen teveccühün adaylık başvurularında da kendini gösterdiğini belirten Ak parti Emet ilçe başkanı Hüseyin Doğan;” Demokrasinin mihenk taşlarından Emet ilçemizde aday adaylığına rağbeti siyasi zenginliğimiz olarak görüyoruz. Parti içi değerlendirme, temayüllerin ardından belediye başkan, il genel ve meclis üyesi adaylarımızla sahadayız. Kurulduğu günden itibaren katıldığı tüm seçimlerden zaferle çıkan AK Partimizi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden de rekor oyla yine birinci parti olarak çıkaracağız. Tüm adaylarımıza hayırlı olsun “dedi.(YD-EFE)