Emet'te sanatçılar onuruna yemek verildi

Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesince oluşturulan kutlama komitesince Sera Kütahya AVM ve Emet'te açılan Emetli sanatçılar ve el sanatları sergisine katılan sanatçılar onuruna yemek verildi.

Emet Termal Resort Emeti Hatun Salonunda gerçekleştirilen geceye Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ECDAD Derneği Başkanı Ali Duyan ile sergiye katılan, etkinliklere destek veren sanatçılar ve ekipler katıldı.

Gecede sanatçılara Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan imzalı teşekkür belgeleri takdim edildi.