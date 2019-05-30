Emet'te şehir içi düzenleme ve peyzaj çalışmaları

Kütahya'nın Emet ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının görevlendirdiği peyzaj mimarları ve teknik ekipleri incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile birlikte ilçeyi karış karış gezen ekipler, yapılacak çalışmalarla ilgili resimleme ve raporlama çalışması yaptı. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı ziyaretimizde projelerimiz üzerine görüşmeler yapmıştık. Sağ olsunlar kendileri hiç vakit kaybetmeden peyzaj mimar ve ekiplerini ilçemize gönderdiler. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ilçemizde yapılacak şehir içi düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hem teknik destek hem de çiçek, ağaç ve fidan desteği sağlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a gösterdikleri ilgi, alaka ve destekleri için Emet halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.