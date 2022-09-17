Emet'te şehir içi yaya geçitleri çizgileri yenilendi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafikte yaya önceliği projesi çerçevesinde Emet'te yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışması çerçevesinde ilçenin birçok noktasında yaya geçidi çizgileri boyama çalışması gerçekleştirildi.

Trafik güvenliğine büyük önem verdiklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “ İlçemizin muhtelif yerlerinde trafik akışı ve yayalarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla ilçemizdeki yaya geçitleri çizgilerini yeniledik. Okullarımız açılmadan özellikle okullar bölgemizdeki yaya geçitlerimizde tüm bu çalışmaları tamamladık. Trafik güvenliğine önem veriyoruz ve her hangi bir kazanın yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz'' dedi.