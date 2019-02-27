Emet'te seracılık kursu

Kütahya'nın Emet ilçesinde seracılık kursu açıldı.Kursa şuana kadar 202 kişinin müracaat ettiği açıklandı.

Özellikle Ziraat bankası aracılığı ile sera üreticilerine uygun faiz ve ödeme koşulları ile kredi desteği sağlanacağının açıklanmasının ardından kursa ilginin büyüdüğü bildirildi.

Kurs açılışına katılan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''İlçenin mevcut potansiyeli ve termal kaynaklarının seracılıkta sebze ve meyve üretimine olanak tanıdığı gibi konularda, kursiyerlere lojistik destek sağlanması için ilgili müdürlüklerimize talimat verildi'' dedi.