Emet'te 'Seracılık Kursu'

Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile açılan seracılık kursu kursiyerler, incelemesi için Simav ilçesine götürüldü.

43'ü bayan 204 erkek toplamda 247 kursiyerin katıldığı 'Seracılık kursu' için Simav seralarında yapılan incelemede Usta öğretici Ziraat mühendisi Yıldırım Korkmaz ve Ziraat teknikeri Gökhan Çalışkan kusiyerlere rehberlik etti.

Emet kaymakamı Hasan Çiçek, ilçenin mevcut potansiyeli ve termal kaynaklarının seracılıkta sebze ve meyve üretimine olanak tanıdığı, kursiyerlere lojistik destek sağlanması ve mevcut seraların yerinde incelenmesi konularına destek verileceğini belirterek ilgili müdürlüklere talimat vermişti.

Seracılık yatırımlarına teşvik amaçlı kredi verilmesi kursa olan ilgiyi artırırken, seracılık projelerinin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi verileceği. kredilerin 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz, faiz oranının ise yüzde 8.25 olacakğı bildirilidi.