Emet'te sigara içilmeyecek alanlar açıklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde sigara içilmesi yasak olan alanlar İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararla açıklandı.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımızın, Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayarak, Hükümet Caddesi, Zafer Meydanı takiben Kaynarca Cadddesi, Gezne Caddesi başlangıcından Kasap Pınarı Caddesinin birleştiği alan, ilaveten Zafer Meydanından Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Cami Çevresi, Porsuk Ahmet Caddesi, Balık Pazarı (Eski Odun Pazarı) güzergahlarında, Kaynarca Caddesinden Kocaalan Caddesi istikametinde, Bor Otel önüne kadar, Akpınar Engelsiz Yaşam Parkında, Belediyemizce belirlenen alanlarda tanımlanan duraklarda vatandaşların sigara içmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Bu kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alındı. Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi'' ifadelerine kullanıldı.