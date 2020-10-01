İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'te sigara yasağı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.


Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz girişinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayarak, Hükümet Caddesi, Zafer Meydanı, Kaynarca Caddesi, Gezne Caddesinin başlangıcından Kasap Pınarı Caddesinin birleştiği alan, ilaveten Zafer Meydanından Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Camii civarı, Porsuk Ahmet Caddesi ve balık pazarı güzergahında sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların yukarıda adı geçen cadde ve sokaklara girmemelerine karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.