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Emet'te şiir dinletisi

Kütahya’nın Emet Gazi Kemal İlkokulu’nda şiir dinletisi düzenlendi.

Kütahya'nın Emet Gazi Kemal İlkokulu'nda şiir dinletisi düzenlendi.


Şiir dinletisine, ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin katıldığı belirtildi.


Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Anadolu Lisesi organizasyonunda eğitim kadromuzun katıldığı ve ilçemizde görev yapan öğretmenlerin seslendirdiği ”Şiir dinletisi“ programı, Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İlçemizde şiirin kalbine giden yolculuğa ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduk. Bu yolculukta emeği olan tüm eğiticilere teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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