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Emet'te silahlı kavga: 3 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan bir kişi silahla aynı aileden 3 kişiyi yaraladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan bir kişi silahla aynı aileden 3 kişiyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde yaşayan Davut Ö. (71), önceden husumetli olduğu akrabası Mehmet Özel (65) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle karşılaştıkları yolda tartışmaya başladı. Yoldaki tartışmanın uzaması ve kavgaya dönmesi üzerine Davut Ö., üzerindeki tabancayla Mehmet Özel, eşi Hatice Özel (60) ve oğlu Ahmet Özel'e (43) ateş etti. Davut Ö., 3 kişiyi yaraladıktan sonra havaya rast gele ateş açarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Etrafa rast gele açılan ateş sonucu tabancadan çıkan bir merminin, ambulansa isabet ettiği görüldü. Mermisi biten ve kaçmaya çalışan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



112 Sağlık ekipleri tarafından Emet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hatice Özel'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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