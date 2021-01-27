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Emet'te şoförlere eğitim

Kütahya’nın Emet ilçesinde kamyon, ticari taksi ve okul servis sürücülerine ’’Trafik güvenliği’’ konulu eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kamyon, ticari taksi ve okul servis sürücülerine ''Trafik güvenliği'' konulu eğitim verildiği bildirildi.


Emet Şoförler Odası ve Emet Trafik Tescil ve Büro Amirliği organizasyonu ile gerçekleştirilen eğitim Korona virüs tedbirleri kapsamında verildi. Emet Şoförler odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, trafikte alınması gereken tedbirler ve trafik güvenliği konusunda soru cevap şeklinde şoförlere bilgilendirme yapıldı.

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