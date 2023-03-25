Emet'te “Sportif yetenek” taraması

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla hayata geçirilen “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesi çerçevesinde Emet ve Hisarcık ilçesindeki 3. sınıf öğrencilerine yönelik “Sportif yetenek” taraması yapıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliği ziyaret ederek incelemelerde bulunup, çocuklarla sohbet etti.

Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projeyle, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor.