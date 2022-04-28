Emet'te süne zararlısı ile mücadele çalışmaları

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince süne zararlısıyla mücadele yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi amacıyla kışlamış ergin sürveyi ve sayımı yapıldığı bildirildi.

Hububat alanlarında görülen ve buğdayın ekmeklik kalitesini doğrudan etkileyen süne zararlısı ile mücadele çerçevesinde Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince süne zararlısı (Eurygaster spp.) ile kimyasal mücadele yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi amacıyla kışlamış ergin sürveyi ve sayımı yapıldı. İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal alanda tüm hastalık ve zararlıların titizlikle takibinin yapıldığı belirtildi.