Emet'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Emet-Hisarcık yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Emet'ten Hisarcık istikametine seyahat eden Mustafa T. yönetimindeki 43 ABA 040 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole kayıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa T. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı Rümeysa T. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan devlet hastanesine sevk edildiler.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE)