İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'te Tır kazası: 1yaralı - Tır kazasında konteynerler yola savruldu yol trafiğe kapandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen Tır kazsında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen Tır kazsında 1 kişi yaralandı. Kazada konteynerler yola savruldu trafik bir süre durduruldu.


Kaza Emet - Tavşanlı yolu Bahatlar yol ayrımında meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre 43 PN 686 plakalı Süleyman Karasu(49) yönetimindeki konteyner yüklü Tır, Emet- Tavşanlı yolu Bahatlar mevkiindeki keskin virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Tır sürücüsü Süleyman Karasu 112 Sağlık Ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kazada yola savrulan konteynerler dolayısıyla trafik kısa bir süre durduruldu. Konteynerlerin vinç ile kaldırılmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.