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Emet'te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


Kaza, Emet-Tavşanlı yolunun 22. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatmaktan dönen Saim Kaplan (63), Emet-Tavşanlı yolunun Eseler mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isterken, 34 LA 7585 plakalı Eyüp Alır yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saim Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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