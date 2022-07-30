İhlas Haber Ajansı

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Emet'te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 43 PH 239 plakalı özel aracı ile sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sarıayak köyünden Emet ilçesinde çalıştığı markete gelmek için yola çıkan Ebru Altın (26), Kızıldere mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.


Kazada sürücü Ebru Altın olay yerinde hayatını kaybederken, sıkıştığı araçtan Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurtarma ekiplerince çıkartıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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