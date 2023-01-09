Emet'te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin gizli buzlanma olan yolda kayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Emet ilçesine seyir halindeki Yılmaz Köylü idaresindeki 43 KZ 289 plakalı otomobil sürücüsünün Köprücek mevkiinde yoldaki gizli buzlanma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Köylü (56), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Köylü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.