İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde servis minibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde servis minibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı-Emet yolunun 22. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre 43 HG 304 plakalı özel bir hastanenin servis minübüsü aşırı kar yağışı yüzünden kontrolünü kaybederek plakası açıklanmayan bir kamyonetle çarpıştı. Kazada servis minibüsü şoförü Hasan C. yaralandı.


Yaralı şoför Hasan C. 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza yapan serviste bulunan yolcular, başka bir araçla Emet ilçesine getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.