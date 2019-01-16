Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde servis minibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet yolunun 22. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 43 HG 304 plakalı özel bir hastanenin servis minübüsü aşırı kar yağışı yüzünden kontrolünü kaybederek plakası açıklanmayan bir kamyonetle çarpıştı. Kazada servis minibüsü şoförü Hasan C. yaralandı.

Yaralı şoför Hasan C. 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan serviste bulunan yolcular, başka bir araçla Emet ilçesine getirildi.