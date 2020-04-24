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Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde ticari aracın şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ticari aracın şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun Çöğürtlen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. yönetimindeki 43 U 6202 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü Ahmet C. yaralandı. Yaralı Ahmet C, 112 Acil Servis Ekiplerince Doç.Dr.Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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