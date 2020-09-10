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Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emet belediye binası önünde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile Emet ilçesi çarşı merkeze gitmekte olan Celalettin Volkan Öztürk (16), Mehmet Elkan'ın kullandığı 45 YK 686 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada başından yaralanan bisiklet sürücüsü Celalettin Volkan Öztürk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından, Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede gerekli müdaheleri yapılan Öztürk, Tavşanlı Doç.Dr Mustafa Kalemli Devlet hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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