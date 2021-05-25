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Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emet-Tavşanlı yolunun 19. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Musa Dağaşan idaresindeki 43 UH 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvar çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Musa Dağaşan yaralandı. Yaralı Dağaşan, 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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