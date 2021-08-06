İhlas Haber Ajansı

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Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emet- Hisarcık yolu Yeniceköy yeşilova mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Halime Ö. idaresindeki 43 PB 378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Halime Ö. yaralandı. Yaralı Halime Ö., 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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