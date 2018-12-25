Emet'te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Emet ilçesi Yarış köyü mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Emet istikametine gitmekte olan Lütfü Tümtaş yönetimindeki 43 AH 177 plakalı araç, M.E yöntimindeki 43 PH 962 Plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 43 AH 177 plakalı araçta bulunan Lütfi Tümtaş ve Vildan Şen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.(YD-EFE)