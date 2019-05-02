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Emet'te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza Emet- Çavdarhisar karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar istikametinden Emet istikametine gelmekte olan Ş.Ö (74) idaresindeki 43 PC 345 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole kaydı. Kazada araç sürücüsü Ş.Ö ve araçta bulunan M.Ö yaralandı.


Kazada yaralanan Ş.Ö ve M.Ö 112 Acil Servis Ekipleri tarafından DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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