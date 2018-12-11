Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Emet İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Emet İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emet - Tavşanlı yolunun Köprücek mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Tavşanlı istikametinden gelen Mehmet T. idaresindeki 43 PD 636 plakalı otomobil aşırı yağıştan dolayı Köprücek mevkiinde yoldan çıkarak şarampole takla attı.
Kazada sürücü Mehmet T., Eşi Fatma T, ve 2 yaşındaki kızları A.T yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE)