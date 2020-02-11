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Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Emet ilçesi Ashaboğlu Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kemal Külcü idaresindeki 35 AR 2081 plakalı otomobil ile Kaan Girgin'in kullandığı 43 PB 232 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri Kemal Külcü, Kaan Girgin ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Külcü yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisine Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde devam edildiği bildirildi.


Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan yol, Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından temizleyerek trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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