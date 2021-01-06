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Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Ahmet Öztürk idaresindeki 43 LF 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk, otomobilde bulunan İsmail Ö. ve Emine A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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