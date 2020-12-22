İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'te trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu İkibaşlı köyü yol ayrımında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Mehmet Elitok yönetimindeki 06 BE 390 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Ali Yağ idaresindeki 43 ER 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Elitok ve Ali Yağ ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldız ve Emrullah Meşe yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.