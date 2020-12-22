Emet'te trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu İkibaşlı köyü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Elitok yönetimindeki 06 BE 390 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Ali Yağ idaresindeki 43 ER 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Elitok ve Ali Yağ ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldız ve Emrullah Meşe yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.