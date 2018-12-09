Emet'te trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilcesi Kütüphane Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç yönetimindeki 43 HY 248 plakalı otomobil ile H.B yönetimindeki 43 PG 340 plakalı araç dikkatsizlik ve tetbirsizkik sonucu Kütüphane Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri M.Ç ile H.B, yolcular N.Ç, N.B ve Y.B yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Y.D-EFE)