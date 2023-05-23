Emet'te Türk Otağı ve mesire alanı yapım çalışmaları sürüyor

Emet ilçesi çay kenarında yeni bir mesire alanı oluşturma çalışmaları sürerken, alanın bir kısmına kurulacak olan 7 konaklama otağı, 12 Günübirlik Otağ,1 Büyük Han Otağı ve Türk yemek kültürünün tanıtılacağı restoran yapımları içinde çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.