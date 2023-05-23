İhlas Haber Ajansı

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Emet'te Türk Otağı ve mesire alanı yapım çalışmaları sürüyor

Emet Belediyesi ve DSİ işbirliği ile Emet ilçesi Dere Mahallesi, Yağcık köprüsü mevkiinde yapımı devam eden mesire alanı ile yapay gölet alanında kurulacak Türk Otağı için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Emet ilçesi çay kenarında yeni bir mesire alanı oluşturma çalışmaları sürerken, alanın bir kısmına kurulacak olan 7 konaklama otağı, 12 Günübirlik Otağ,1 Büyük Han Otağı ve Türk yemek kültürünün tanıtılacağı restoran yapımları içinde çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

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