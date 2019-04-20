Emet'te 'Tuvalden Sahneye Sanat Şenliği' etkinliği

Kütahya'nın Emet İlçesinde 'Emet Hayat Boyu Akanlık Progesi' (EHBAP) kapsamında 'Tuvalden Sahneye Sanat Şenliği' konulu etkinliği düzendi.

Programda ilk olarak açılan resim sergisi gezildi ve birbirinden güzel eserler protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Öğrenciler tarafından yapılan Kaymakam Hasan Çiçek ve Emetli Ünlü Yazar Gülten Dayıoğlu'nun kara kalem tablosu da ilgi gören eserlerden oldu.

Daha sonra Emet Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortak düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin çalışmalarından oluşan konser ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Programda öğrencilerin okuduğu birbirinden güzel şiirler izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Özellikle 15 Temmuz'un şehit kahramanı Ömer Halisdemir' e yazılan 30 Kuş şiirinin okunması herkesi duygulandırdı.

Programda öğrenciler tarafından sergilenen gitar gurubu konseri, Türk Halk Müziği korosu konseri ve piyano dinletisi performansı ayakta alkışlandı.

Bir yıl önce öğrencilerin ve vatandaşların yeteneklerini ortaya koyacak şartları hazırlamak ve onların kendilerini geliştirmesi için bir hedef koyduklarını belirten Kaymakam Çiçek, ''Bu hedefe ulaşabilmek için neler yapabileceğimize karar verdik. Öncelikle tasarım yapıldı, sonra planlamalar yapıldı. Daha sonra öğrencilerimizin yeteneklerini gerçekleştirebileceği fiziksel mekanları oluşturmanın zorunluluğunu gördük. Planlama yapıldı ve öğrencilerimizin yetenekleri tespit edildi. Bu yetenekler tespit edildikten sonra bunların geliştirilebileceği alanları oluşturmamız gerekiyordu. Halk Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla gerekli alanlar oluşturuldu ve öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz yetiştirildi ve bugün ilk semerilerini gördük'' diye konuştu.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ''Yaklaşık 6 aylık çalışmadan sonra 'Tuvalden sahneye sanat şenliği' etkinliği çalışmalarımızı sonuçlandırdık. bu çalışmalarımızda öğrencilerimiz yapmış oldukları resim faaliyetlerini, müzik faaliyetlerini ve spor faaliyetlerini göstermiş oldular, sergilemiş oldular. Ben bu çalışmalarda büyük emek veren sayın Kaymakamımız başta olmak üzere şube müdürlerimize, öğretmenlerimize idarecilerimize çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Program organizasyonu yapan öğretmenlere Kaymakam Çiçek tarafından verilen ödüllerle sona erdi.