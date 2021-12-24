Emet'te üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin Ankara gezisi

Kütahya'nın Emet ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan 12. Sınıf öğrencileri Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Ankara gezisine katıldılar.

İki günlük gezi programı kapsamında Anıtkabir ve diğer tarihi alanları gezen öğrenciler Gazi Üniversitesini de tanıma fırsatı buldular.

Öğrenciler ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı ve Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz ile birlikte ilçedeki eğitim çalışmaları ile yakından ilgilenen ve her türlü desteği sağlayan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Osman Öztürk'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Ziyaret sırasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, öğrencilere eğitim hayatıyla ilgili tecrübelerinden bahsedip, meslek seçimi ve iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. İlçede yürütülen sınavlara hazırlık çalışmalarına verdikleri desteğin ilçe adına çok kıymetli olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Genel Müdür Serkan Keleşer ve Rektör Ali Osman Öztürk'e teşekkür etti.