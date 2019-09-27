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Emet'te 'Üniversiteye giriş deneme sınavı' yapıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 12.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 12. sınıf öğrencileri için, 'Üniversiteye giriş deneme sınavı' gerçekleştirildi.


DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları kapsamında deneme sınavı yapıldı.


230 öğrencinin katıldığı sınava ev sahipliği yapan Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin gerçek sınav şartlarına önceden alınabilmesi için her türlü ortamı hazırladı.


Öğrencilerin sınav kuralları, sınav metotları konusunda heyecanlarını yenmelerine imkan tanınması, bilgi ve becerilerini ölçmeleri de sağlanmış oldu.


Her ay yapılacağı açıklanan deneme sınavlarının, etüt merkezi tarafından değerlendirileceği ve sonuçların ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Kaymakamlık makamlarına arz edileceği açıklandı.


Sonuçlara göre görülen aksaklıkların tespit edileceği ve süreç içerisinde müdahaleler yapılarak öğrencilerin daha etkin ve verimli bir eğitim almalarının amaçlandığı bildirildi.

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