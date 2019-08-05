Emet'te Usta Öğreticilik İş Pedagojisi kursu sona erdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi Usta Öğreticilik İş Pedagojisi kursunun sona erdiği bildirildi.

Kurs öğreticisi Cemil Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Emet Mesleki Eğitimi Merkezi tarafından açılan 40 saatlik kursumuza 54 usta öğretici başvurdu. Günde 5 saat eğitim alan, 46 usta öğretici başarıyla bitirdi. Usta öğretici iş pedagojisi belgesi, çırak ve stajer çalıştırmak için gereken bir belgedir. Tüm usta öğreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan böyle bu belge ile rahatlıkla çırak ve stajer öğrencilerimizin eğitimlerini yapabilirler'' diye konuştu.