Emet'te Voleybol Turnuvası sona erdi

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası final maçı büyük ilgi ile izlendi.

Yoğun ilginin olduğu final maçında Emetspor As ile Emetspor Gençler karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakibini 3-1 yenen Emetspor As turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Hamam Mahallesi'ni 3-2 yenen Besyo Team da üçüncü oldu.

Kaymakam Hasan Çiçek, birinci olan Emetspor As'a, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ikinci olan Emetspor Gençler'e, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Umut Işık üçüncü olan Besyo Team'a, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz da dördüncü olan Hamam Mahallesi'ne kupa ve madalyalarını takdim etti.

Kaymakam Hasan Çiçek, madalya töreninde yapmış olduğu konuşmala, “Sadece voleybolda değil, her branşta turnuvalar düzenlemeyi hedefliyoruz. Spor, toplumsal dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağlamakta, insanları sosyalleştirmekte, beden ve ruh sağlığına olumlu etki yapmaktadır. Spor, aynı zamanda dostluk, barış ve kardeşliktir. Bu anlamda, turnuvada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması, maçların centilmence geçmesi bir hayli önemli ve sevindiricidir. Turnuvaya katılan oyunculara, teknik heyete ve görevlilere, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kullandı.