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Emet'te yangın

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi'nde Semih ve Nezih Karakadıoğlu kardeşlere ait 3 katlı binada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Emet Belediyesi itfaiyesi, Etibor ve Orman İşletme itfaiye ekipleri müdahale etti.


3 saatte kontrol altına alınan yangında 3 katlı evde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişikte bulunan ahşap binalara yangının sıçraması önlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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