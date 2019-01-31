Emet'te yangın

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi'nde Semih ve Nezih Karakadıoğlu kardeşlere ait 3 katlı binada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Emet Belediyesi itfaiyesi, Etibor ve Orman İşletme itfaiye ekipleri müdahale etti.

3 saatte kontrol altına alınan yangında 3 katlı evde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişikte bulunan ahşap binalara yangının sıçraması önlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.