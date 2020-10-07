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Emet'te yasağa uymayan vatandaşlara ceza yazıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında polis ekipleri gün boyu denetim gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında polis ekipleri gün boyu denetim gerçekleştirdi.


Sigara içmenin yasaklandığı pazarda, girişte vatandaşların ateşlerini ölçme, mesafeli tezgah açımı, maske ve dezenfekte kullanımı, ürünleri seçmeden alma, fiyat denetimleri ve GBT sorgulamaları gibi çalışmalar ile gün boyu pazar alanı denetim altında tutuldu.


Emet Emniyet Müdürü Emre Vural'ın katıldığı denetimlerde, maske takmayan ve kimlik taşımayan 2 kişiye 900 TL para cezası uygulandı. Gün boyu ilçe giriş ve çıkışlarında araç ve GBT sorgusu da yapıldığı bildirildi.

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