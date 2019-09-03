Emet'te yerel sanatçıların konserini 2 bin kişi izledi

Kütahya'nın Emet ilçesinde '3 Eylül Kurtuluş Haftası' etkinlikleri kapsamında Belediye ve Kaymakamlık tarafından organize edilen yerel sanatçılar konserine yoğun ilgi gösterildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde, yerel sanatçılar Muammer Akyol, Mustafa Kurnaz, Mehmet Gümüşay, Nasıf Gökduman, Mevlüt Fidan, Seyfullah Ulusoy, Mustafa Günal, İsmail Elitok ve Hüseyin Öztürk sahne aldı.

Yöresel ve sevilen şarkılarla izleyenlere neşeli dakikalar geçirten yerel sanatçıların konseri 3 saat sürdü. Dinleyenler tarafından ayakta alkışlanan yerel sanatçılara Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından günü anısına tabak hediye edildi.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ''Bizler içimizden çıkan değerlere sahip çıkmasını bilmeliyiz. Yerel sanatçılarımız bugün bizlere eşsiz bir konser sundular. Kendilerine tek tek teşekkür ediyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkmanın bizlere neler kazandıracağının farkındayız. Bundan böyle düzenleyeceğimiz etkinliklerde de yerel sanatçılarımız mutlaka yer alacak'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)